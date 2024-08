San Mauro la Bruca, giochi abbandonati da anni, Comune pronto ad installarli

Il Comune di San Mauro la Bruca, guidato dal sindaco Nazario Ricco, intende procedere all’ installazione dei giochi per esterno in via Badia nei pressi della Chiesa di San Nazario, dopo che gli stessi erano stati abbandonati per oltre 15 anni.

Giochi depositati per oltre 15 anni

Lo scorso 5 marzo, con propria delibera, l’Amministrazione stabiliva di demandare all’arch. Domenico Basile l’effettuazione di un sopralluogo nella palestra dell’Ex Asilo sito in San Mauro la Bruca al fine di verificare con urgenza lo stato dei giochi per esterno per parco giochi depositati e provvedere con urgenza alla loro installazione.

Le attrezzature in questione, a seguito di verifica informale, risultavano depositate da oltre quindici anni. «La mancata installazione – ha detto il primo cittadino – costituiva e costituisce un assoluto spreco di denaro pubblico, configurabile quale danno erariale in capo ai responsabili della inadempienza, nonché un danno per la collettività tutta del Comune di San Mauro la Bruca».

Gli interventi in programma

L’Ente ha prospettato pertanto l’intervento da realizzare, articolato in una serie di azioni volte alla sistemazione dell’area ed alla messa in sicurezza delle attrezzature da installare, stimando le lavorazioni per un totale di € 20.587,46 spesa che sarà imputata nel del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024.