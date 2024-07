Lustra: ecco il nuovo parco giochi e area fitness “David Sassoli” a Corticelle

Si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 7 luglio, l’inaugurazione di un nuovo parco giochi e area fitness nel comune di Lustra nella frazione di Corticelle. Un progetto portato avanti dall’amministrazione, guidata dal sindaco Luigi Guerra, grazie ad un finanziamento ottenuto dal PNRR.

Un’area completamente riqualificata che, da ieri, è fruibile per adulti e bambini. Aggregazione e inclusione nel parco intitolato ad una personalità di spicco della politica italiana, Ex Presidente del Parlamento europeo, giornalista e conduttore tv, David Sassoli. Il parco giochi offre una varietà di giostrine per tutti i bambini e un’area fitness per adulti così da poter praticare sport all’aperto.

“E’ un altro tassello che si aggiunge agli obiettivi che, come amministrazione, volevamo portare a termine – così il sindaco Guerra – mi inorgoglisce aver realizzato un’area che era abbandonata all’incuria e che oggi splende” – conclude il primo cittadino.