San Mauro la Bruca accelera sulla rivoluzione verde: approvato il progetto PNRR per la differenziata

Il Comune di San Mauro la Bruca compie un passo decisivo verso l’ammodernamento dei propri servizi ambientali. Con la delibera di Giunta n. 67 dell’11 dicembre 2025, l’amministrazione guidata dal sindaco Nazario Ricco ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della gestione integrata della raccolta differenziata.

Un intervento ambizioso, reso possibile grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a trasformare radicalmente il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

I dettagli dell’investimento e la visione green

L’opera, inserita nella “Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, prevede un investimento complessivo di 816.231,98 euro. Il finanziamento è destinato specificamente al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L’appalto, gestito come “appalto integrato”, è stato aggiudicato al Consorzio Campale Stabile, che ha presentato un progetto dettagliato composto da oltre 30 elaborati tecnici, inclusi piani di sicurezza, relazioni geotecniche e schemi impiantistici.

Il cuore dell’intervento riguarderà non solo l’acquisto di nuove attrezzature e impianti, ma anche la realizzazione di infrastrutture di supporto, come una tettoia per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e nuovi uffici operativi.

Una gestione moderna ed efficiente

Secondo il quadro economico approvato, oltre 632.000 euro saranno destinati direttamente ai lavori e alla fornitura di attrezzature tecnologiche. Il progetto prevede inoltre interventi mirati sulla sicurezza e sulla manodopera, garantendo che l’intera operazione rispetti i più alti standard qualitativi e normativi.

I lavori all’isola ecologica

Intanto sono partiti i lavori per realizzare l’isola ecologica. “Con la realizzazione della medesima opera nasceranno nuovi servizi che potranno finalmente soddisfare le esigenze dei cittadini e del territorio. Si continua a lavorare con fermezza e determinazione ma soprattutto con innovazione e pianificazione per garantire servizi essenziali, connettività e crescita sostenibile per i cittadini. Vogliamo ringraziare tutto il tavolo tecnico che ha lavorato in perfetta sinergia con l’amministrazione per la realizzazione di questo importante progetto”. Così da palazzo di città.