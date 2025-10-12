Castelnuovo Cilento avrà un nuovo asilo nido grazie a fondi Pnrr

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, punta alla realizzazione di un nuovo asilo nido in loc. Salicuneta; la Giunta comunale ha approvato il relativo progetto esecutivo che ha un costo complessivo di € 576.000,00.

Il progetto

Grazie ad un importante finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, spazi pubblici saranno riconvertiti per ospitare questo servizio. Il nuovo asilo nido permetterà di accogliere un numero maggiore di bambini, rispondendo così alle esigenze crescenti delle famiglie locali.

I fondi arrivano dal Decreto del 23.05.2025 che assegna risorse per la realizzazione e costruzione di nuovi asili, nonché per la riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili. L’ Avviso, a cui il Comune aveva aderito, si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4, in particolare Componente 1 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. L’avviso ministeriale ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.