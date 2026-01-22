San Mauro Cilento: siglato un patto per le Aree Interne

Lo scorso mercoledì, a San Mauro Cilento, si è discusso del futuro delle Aree Interne nell’ambito delle iniziative per il cinquantesimo anniversario della Cooperativa Nuovo Cilento, storica realtà agricola del territorio. Al centro dell’incontro vi è stata la proposta di costruire un Patto per le aree rurali di collina e montagna, con l’obiettivo di contrastare spopolamento, declino economico e perdita dei servizi essenziali.

Gli interventi

Durante la giornata sono state raccolte le testimonianze di Nicola Caputo, consigliere del Ministro degli Esteri per l’export agroalimentare, del presidente del Parco Giuseppe Coccorullo, del fondatore della cooperativa Giuseppe Cilento, del professor Alex Giordano e del presidente della Cooperativa Nuovo Cilento Antonello Di Gregorio. Tutti hanno ribadito la necessità di politiche concrete e di un forte impegno delle comunità locali per invertire la tendenza all’abbandono dei territori.

Un’importante realtà del territorio

La Cooperativa Nuovo Cilento, nata nel 1976, riunisce oggi circa 450 soci su 2.500 ettari all’interno del Parco Nazionale del Cilento e rappresenta un modello di agricoltura sostenibile, tutela della biodiversità e coesione sociale. La sua attività si basa soprattutto sulla produzione di olio extravergine di oliva biologico e DOP Cilento. Da cinquant’anni la cooperativa ospita e organizza tavole rotonde dedicate alla risoluzione dei problemi del territorio, favorendo il confronto tra enti e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, e promuovendo buone pratiche replicabili.

I prossimi incontri

Nei prossimi giorni ricercatori, attivisti e imprenditori sociali proseguiranno il confronto per definire impegni concreti e misurabili, con l’obiettivo di costruire un’alternativa reale allo spopolamento e alla trasformazione dei borghi in semplici luoghi da visitare anziché da vivere.