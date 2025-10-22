San Mauro Cilento, post Angelo Di Maria: Piera Schiavo entra in Consiglio Comunale

San Mauro Cilento ha vissuto giorni e settimane molto dure e tristi per la prematura scomparsa dell’Assessore, Angelo Di Maria, a causa di un malore accusato la sera del 19 settembre scorso.

I fatti

Dopo il lutto cittadino e i partecipati funerali, la vita amministrativa è lentamente ripresa alla sua normale attività.

Lo scorso 17 ottobre, durante il Consiglio Comunale, si è proceduto alla surroga dell’amministratore defunto, attribuendo il seggio vacante alla sign.ra Piera Schiavo che entra immediatamente in carica a tutti gli effetti di legge.

La nuova nomina

Tale nomina è dovuta al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita “Nei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”.

Dato che nelle precedenti elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, per il gruppo “Noi ci Siamo” capitanato dal Sindaco vincitore Carlo Pisacane, la Schiavo è risultata essere la prima dei candidati non eletti con 364 voti individuali sarà lei a ricoprire l’importante incarico amministrativo nel Comune di San Mauro Cilento.