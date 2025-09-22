San Mauro Cilento: mercoledì autopsia sul corpo di Angelo Di Maria

Verrà eseguita mercoledì, presso l’obitorio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, l’autopsia sul corpo di Angelo Di Maria, l’assessore di San Mauro Cilento deceduto la sera del 19 settembre. L’esame è stato disposto dalla Procura di Vallo della Lucania per accertare le cause del decesso ma soprattutto eventuali responsabilità.

La visita in ospedale e la morte

Il 53enne, infatti, in mattinata era stato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, accompagnato dal sindaco del centro cilentano, perché avvertiva un diffuso malessere. I sanitari non avrebbero ritenuto opportuno il ricovero o, sostiene qualcuno, sarebbe stato lui a rifiutarlo.

Poi, in nottata, Angelo Di Maria ha accusato un nuovo malore che non gli ha lasciato scampo. Era in auto a San Mauro Cilento, è riuscito appena a fermarsi e ad inserire il freno a mano, quando un malore lo ha ucciso.

Anche il Comune e sul gruppo politico di appartenenza potrebbero costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario.