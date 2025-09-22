San Mauro Cilento: mercoledì autopsia sul corpo di Angelo Di Maria

Il suo gruppo politico pronto a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento

A cura di Ernesto Rocco
Angelo Di Maria

Verrà eseguita mercoledì, presso l’obitorio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, l’autopsia sul corpo di Angelo Di Maria, l’assessore di San Mauro Cilento deceduto la sera del 19 settembre. L’esame è stato disposto dalla Procura di Vallo della Lucania per accertare le cause del decesso ma soprattutto eventuali responsabilità.

La visita in ospedale e la morte

 Il 53enne, infatti, in mattinata era stato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, accompagnato dal sindaco del centro cilentano, perché avvertiva un diffuso malessere. I sanitari non avrebbero ritenuto opportuno il ricovero o, sostiene qualcuno, sarebbe stato lui a rifiutarlo.

Poi, in nottata, Angelo Di Maria ha accusato un nuovo malore che non gli ha lasciato scampo. Era in auto a San Mauro Cilento, è riuscito appena a fermarsi e ad inserire il freno a mano, quando un malore lo ha ucciso.

Anche il Comune e sul gruppo politico di appartenenza potrebbero costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Sapri: la Città del Golfo di Policastro in piazza per la giornata nazionale Pro Palestina

Un momento di unione a favore dello stato della Palestina che ha…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci
Farmacia Laurino

L’antica farmacia di Laurino si trasforma in un museo: un viaggio nella storia del Cilento

Laurino inaugura una mostra unica nell'antica farmacia locale, esponendo una collezione privata

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

Agropoli capitale europea dello sport: commissione in Città

Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato il Parco Bonifacio, trasformato per l’occasione…

Alessandro Pippa
Alessandro Pippa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.