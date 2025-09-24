San Mauro Cilento: allestita la camera ardente per l’ultimo saluto ad Angelo Di Maria

Le esequie avranno luogo venerdì 26 alle ore 11.30 presso la Chiesa dell’Addolorata

A cura di Manuel Chiariello

Una comunità intera in lutto si appresta a salutare per l’ultima volta Angelo Di Maria, l’assessore comunale di San Mauro Cilento che ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto lo scorso 19 settembre. Questa mattina, presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del 53enne per cercare di definire le cause che hanno provocato il decesso. L’uomo, infatti, la stessa mattina del triste accaduto era stato già in Ospedale per via di un malessere, ma senza essere poi ricoverato. Qualcuno sostiene che sia stato proprio l’assessore del borgo cilentano a rifiutarlo.

L’ultimo saluto

Nel frattempo, in queste ore, la salma è stata liberata e il comune di San Mauro Cilento è pronto ad accogliere il feretro del 53enne. Per l’occasione è stata allestita la camera ardente presso l’aula consiliare della Casa Comunale a partire da questa sera, mercoledì 24 settembre. Le esequie, invece, avranno luogo venerdì 26 alle ore 11.30 presso la Chiesa dell’Addolorata.

