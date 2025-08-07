Attualità

San Gregorio Magno, torna Baccanalia: la BCC Magna Grecia sostiene l’evento, stamattina la conferenza stampa

Un legame autentico con il territorio, fatto di passione, identità e promozione delle eccellenze locali

Comunicato Stampa

7 Agosto 2025

Baccanalia

La BCC Magna Grecia è fiera di sostenere ancora una volta Baccanalia, l’evento che trasforma il borgo antico di San Gregorio Magno in un viaggio tra tradizione, vino e musica popolare. Un legame autentico con il territorio, fatto di passione, identità e promozione delle eccellenze locali.

La conferenza stampa

Oggi, giovedì 7 agosto, nella splendida cornice del Palazzo Sant’Agostino sede della Provincia di Salerno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Presente anche il nostro Presidente Lucio Alfieri, che ha elogiato l’iniziativa ricordando quanto negli anni sia cresciuta diventando simbolo di accoglienza, cultura e orgoglio per tutta la comunità.

Le novità 2025

Tra le novità dell’edizione 2025: laboratori esperienziali per famiglie, itinerari con QR code tra le cantine di Via Bacco, talk culturali, spettacoli musicali e un’attenzione speciale all’accessibilità per tutti. La BCC Magna Grecia continua a investire nel territorio, al fianco di chi lo valorizza ogni giorno.

