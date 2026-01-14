San Gregorio, inaugura il nuovo campo Pierino Lordi: sport e sicurezza con il fondo Sport e Periferie

Domani, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 14:30, la comunità locale celebrerà un traguardo significativo per l’impiantistica sportiva del territorio. Si terrà infatti la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Campo Sportivo “Pierino Lordi”, una struttura che riapre le porte al pubblico dopo un profondo intervento di riqualificazione.

L’opera è stata resa possibile grazie ai finanziamenti derivanti dal fondo Sport e Periferie, che hanno permesso di trasformare l’impianto in una struttura sicura, fruibile ed efficiente. I lavori hanno interessato diversi aspetti del complesso, garantendo oggi un ritorno in grande spolvero di uno dei punti di riferimento per lo sport locale.

Le autorità presenti alla cerimonia

L’importanza dell’evento è sottolineata dalla partecipazione di figure di rilievo delle istituzioni locali e sportive. Oltre al Sindaco Nicola Padula e ai membri dell’Amministrazione Comunale, saranno presenti i vertici della Lega Nazionale Dilettanti (LND).

In particolare, prenderanno parte al taglio del nastro Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania della LND, e il Vicepresidente Giuseppe Alfano.

Il programma della giornata inaugurale

Dopo i saluti istituzionali di rito, il fulcro della giornata si sposterà sul terreno di gioco, caratterizzato da un manto completamente rifatto. Il programma prevede una serie di incontri amichevoli pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età e celebrare l’unione sportiva della cittadinanza.

La prima sfida vedrà protagoniste le formazioni senior dell’Atletico San Gregorio e dell’ASD Calcio Gregoriana. Al termine dell’incontro principale, il campo sarà dedicato ai più piccoli: i giovani calciatori dell’Atletico San Gregorio affronteranno i Leoncini Gregoriani in un match che chiuderà la giornata all’insegna del divertimento.