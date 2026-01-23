Salerno, violenza sessuale e pedopornografia online: fermato 35enne

La Polizia di Stato, nel corso di un’operazione volta al contrasto della pedopornografia online, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile al termine dell’esecuzione del decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Salerno, nei confronti di un uomo di 35 anni domiciliato nella medesima provincia.

L’operazione

L’indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno a seguito della denuncia di una minore di anni 16, vittima di abusi da parte dell’indagato. L’attività di perquisizione svolta dagli specialisti ha consentito di sottoporre a sequestro i dispositivi informatici in uso all’indagato e rinvenire sui device numerose immagini pedopornografiche realizzate dallo stesso in occasione degli abusi sessuali perpetrati nei confronti della vittima e di altro minore, affidati allo stesso in qualità di ‘educatore’ presso una locale casa di accoglienza.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.