Salerno, torna il Salone dello Studente: più di 7mila ragazzi scelgono il proprio futuro

L'appuntamento è per l'11 e 12 marzo presso la Stazione Marittima

Ai blocchi di partenza la terza edizione del Salone dello Studente di Salerno, l’evento di orientamento alle scelte post-diploma di Campus (11-12 marzo, Stazione Marittima, 9.00-13.30, ingresso gratuito e possibilità di collegarsi in streaming), al quale sono attesi oltre 7mila ragazzi e ragazze.

La manifestazione si rivolge agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare agli oltre 16mila giovani della Provincia che saranno impegnati con l’Esame di Maturità e dovranno scegliere il percorso da intraprendere. Con uno sguardo rivolto alle proprie attitudini e l’altro al mercato del lavoro. Che a Salerno mostra segnali di ripresa: secondo i dati Excelsior, nel 2025 le imprese hanno segnato un incremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente, con un 23% delle opportunità rivolto a giovani sotto i 30 anni. Cresce però la difficoltà delle imprese nel trovare i profili desiderati, che sale al 41% (rispetto al 39% del 2024).

Le criticità maggiori si riscontrano per i diplomati ITS Academy dove il gap si attesta al 60% (l’84% nel settore meccatronica). Un quadro che a poco a poco diventa più chiaro anche per i giovani e le famiglie se è vero che, per le iscrizioni scolastiche 2026-27, il dato più dinamico riguarda i percorsi 4+2 che, nel Salernitano, hanno segnato un +54,7% (da 322 a 498, con un incremento di 176 iscrizioni). Un cambio di prospettiva che racconta di un’attenzione verso percorsi più brevi e collegati al lavoro, grazie al link con gli ITS Academy.

Ecco cosa offre il Salone dello studente

“Proprio per consentire ai giovani di approfondire queste tematiche e di aver più chiaro il legame tra formazione e mondo del lavoro”, spiega Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, “il Salone offre la possibilità di confrontare le offerte formative di oltre 25 tra università, accademie, scuole di alta formazione e ITS Academy, della regione e provenienti da tutta Italia”.

Tra le realtà del territorio, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Accademia Iuad, l’Accademia Liliana Paduano, la MM Fashion Academy. Una decina gli incontri di orientamento.

All’inaugurazione, prevista per le 11.00 dell’11 marzo, parteciperanno, tra gli altri, Andrea Morniroli, assessore a Scuola e Politiche sociali della Regione Campania, Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Orazio De Nigris, amministratore delegato della Stazione Marittima di Salerno.

Il Salone non è soltanto orientamento, ma anche attenzione a 360 gradi alla vita dei giovani. Ne è testimonianza la presenza della Protezione Civile. Richiamando l’importanza della prevenzione e della consapevolezza dei rischi, anche alla luce degli eventi di Crans-Montana, gli esperti aiuteranno i giovani ad avvicinarsi alla cultura della sicurezza.

Tra gli appuntamenti principali, infatti, l’incontro “Proteggiamoci! Educazione alla prevenzione e gestione dei rischi” che mira a fornire a studenti e docenti strumenti concreti per riconoscere situazioni di rischio e adottare comportamenti corretti nelle emergenze. L’iniziativa rientra in un percorso di sensibilizzazione che accompagnerà tutte le tappe del Salone dello Studente.

Prosegue, come in tutti i Saloni, l’iniziativa “Filo Diretto: Tu chiedi, il Ministro risponde”, un momento di dialogo tra studenti, docenti e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dedicato ai temi centrali della scuola: orientamento, esame di maturità, innovazione didattica. Ragazzi e ragazze potranno registrare le proprie domande e i quesiti più interessanti riceveranno risposta dal Ministro sui canali social.

Gli studenti potranno parlare con i counselor di Aspic, esperti di orientamento, compilare questionari sugli interessi universitari per scoprire le proprie attitudini e seguire gli incontri organizzati da Indire sulle possibilità offerte da Erasmus+. La partecipazione è gratuita con registrazione tramite l’app CampusHub, che consentirà di prenotare gli incontri e ottenere gli attestati validi per i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

