Salerno, sicurezza stradale: studenti protagonisti del progetto “Non fare lo sbronzo”

Torna a Salerno il progetto “Non fare lo sbronzo, proteggi la vita, l’ambiente, la città”. Il progetto, giunto ormai alla sua terza edizione, promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall’ ACI – Automobile Club di Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

L’iniziativa

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale, nasce con l’obiettivo di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili, sensibilizzando le nuove generazioni sui rischi legati all’abuso di alcol, alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente urbano. Sono 23 i plessi scolastici appartenenti a 15 istituti scolastici superiori di secondo grado che saranno coinvolti nella manifestazione che alternerà momenti di sensibilizzazione e dibattito fino al 20 maggio 2026.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato ufficialmente il brano “Non fare lo sbronzo”, scritto e interpretato dai Segni Distintivi, il duo di poliziotti e cantautori composto da Angelo Forni e Fabio Sgró, che sarà la colonna sonora ufficiale del progetto. Tutto pronto per il percorso educativo innovativo, articolato in eventi tematici, momenti di confronto e incontri con esperti, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.