Sicurezza stradale e non solo: a Salerno la II edizione di “Non fare lo sbronzo”

Un vero e proprio progetto di cittadinanza attiva, una campagna che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche della sicurezza stradale, dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma anche sensibilizzare la comunità sulla tutela ambientale e sulla difesa del patrimonio storico-artistico. È stata presentata questa mattina a Salerno la seconda edizione dell’iniziativa “Non fare lo sbronzo – proteggi la vita”.

L’iniziativa

Un progetto promosso dal Comune di Salerno in collaborazione con la Polizia Municipale, la Questura e Polizia Postale, i Vigili del Fuoco, l’ASL, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, la Camera di Commercio, l’Emergenza-COT 118 ASL, l’ACI, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l’Archeoclub Il Torrione di Salerno.

Gli appuntamenti in programma coinvolgeranno 14 istituti scolastici superiori di secondo grado della città di Salerno, per un totale di 17 plessi scolastici, con un articolato programma di 10 incontri per ogni istituto, per un totale di 23 ore di attività per ciascuna scuola.

“Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città” si distingue per l’ampiezza delle tematiche trattate, che spaziano dalla sicurezza urbana e stradale e dal contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, alla tutela e difesa dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, elementi fondamentali per la crescita consapevole dei giovani.