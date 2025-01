Eboli: un progetto per il recupero della chiesetta della Madonna di Loreto

Le mappe geografiche prima e poi le fotografie storiche appartenute anche ad archivi privati, una ricerca dettagliata e minuziosa e l’idea del professore maestro d’arte Pasquale Ciao di avviare una importante azione di rigenerazione urbana partendo dal ripristino dello stato dei luoghi e da una bonifica ambientale.

Il progetto

Nasce così il progetto di riportare all’antico splendore la storica chiesa della Madonna di Loreto, alle spalle del Santuario di San Cosma e Damiano, nella zona che guarda a San Donato, ad Eboli. Il professore Ciao chiama a raccolta diversi volontari e all’appello risponde, tra gli altri, anche Elena Merola referente dell’associazione no profit Plastic Free e attivista ambientalista sul territorio.

L’azione di recupero dell’antica chiesa prosegue a ritmi serrato e a dare supporto al progetto sono stati chiamati in causa organi comunali e regionali. L’appuntamento con la seconda giornata ambientalista è fissata per domenica 26 gennaio, appuntamento alle ore 8.30 in piazza San Cosma e Damiano.