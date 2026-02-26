Salerno, sequestrata arma clandestina a Fratte: un arresto

I controlli sul territorio salernitano continuano a produrre risultati significativi sul fronte della sicurezza pubblica e del contrasto alla detenzione di armi illegali. In un intervento mirato, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno condotto un’operazione che ha portato al fermo di un soggetto e al sequestro di un ordigno potenzialmente letale.

L’arresto e l’operazione dei Carabinieri

Nella giornata del 24 febbraio, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto A.S.. L’uomo è attualmente indagato per il reato di “detenzione illegale di armi da sparo”.

Il ritrovamento della pistola modificata

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, l’indagato aveva la piena disponibilità di un’arma abilmente contraffatta. Nello specifico, si trattava di una pistola scacciacani con canna modificata, trasformata in un’arma a tutti gli effetti.

Gli accertamenti tecnici hanno confermato che l’arma era “perfettamente funzionante” e accompagnata dal relativo munizionamento.