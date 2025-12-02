Salerno riaccende la musica dei ragazzi: parte la II edizione di “Sinfonie in salone”

Si tratta della rassegna musicale dedicata alle scuole di primo e secondo grado della città ad indirizzo musicale

A cura di Federica Inverso

Giovani e musica protagonisti della seconda edizione di “Sinfonie in Salone – Il suono della gioventù”, la rassegna musicale dedicata alle scuole di primo e secondo grado della città ad indirizzo musicale.

Promossa dalla consigliera comunale Antonia Willburger, questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che vede, in prima linea, anche le dirigenti scolastiche Elisabetta Barone e Vitalba Casadio.

La manifestazione

Il primo appuntamento si è tenuto ieri, lunedì 1 dicembre alle ore 17:30, nel Salone dei Marmi, con l’esibizione dell’Alfano Jazz Modern Sound del Liceo Musicale Alfano I.

Leggi anche:

Blitz antimafia tra Salerno, Napoli e Foggia: colpo al gioco illegale e al riciclaggio

Con dodici appuntamenti tra dicembre e aprile, “Sinfonie in Salone” diventa un vero e proprio percorso culturale: un ponte tra giovani, scuola e città, capace di trasformare il Salone dei Marmi in un luogo vivo, aperto e inclusivo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti

I Prossimi appuntamenti sono:

• 9 dicembre – IC Calcedonia – San Tommaso: Orchestra e Coro, un incontro di voci e strumenti che trasformerà il Salone in un vero laboratorio di musica.

• 15 dicembre – IC Ogliara – Giovi: Piccolo ensemble musicale “Note sotto l’albero”, con brani studiati per valorizzare le capacità dei giovani musicisti.

• 18 dicembre – IC Vicinanza – A. Pirro: “Scintille di note” – Ensemble di flauti, body percussion e coro, un’esplosione di ritmo e creatività.

• 12 gennaio – IC Monterisi – Don Milani: un pomeriggio dedicato alla musica d’insieme e alla scoperta di nuovi talenti.

• 26 gennaio – IC Montalcini: giovani artisti pronti a far risuonare il Salone dei Marmi.

• 9 febbraio – Liceo Alfano I: un ritorno sul palco per i musicisti più grandi e consolidati della città.

• 23 febbraio – IIS Genovesi – Da Vinci: performance che uniscono tradizione e innovazione musicale.

• 9 marzo – I. C. Alfano – Quasimodo un nuovo incontro con le note dei ragazzi.

• 23 marzo – IC Barra – Mari: voci e strumenti si fondono in un percorso di emozioni condivise.

• 20 aprile (post-Pasqua) – IC Giovanni Paolo II: la musica come linguaggio di comunità.

• 27 aprile – IC Tasso: concerto conclusivo della rassegna, un momento di festa e celebrazione del talento giovanile.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prima categoria: il Sapri Soccer School Cilento cambia allenatore, Mister Grasso guiderà la prima squadra

La società ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Mister…

Lavori Vico De Vivo

Castellabate, iniziati gli interventi per la riqualificazione e la bonifica dell’Istituto “De Vivo”

Dopo l'affidamento trentennale il comune di Castellabate ha avviato gli interventi presso…

Centro Polifunzionale per la famiglia Castelcivita

Castelcivita, respinta la mozione per il riconoscimento della Palestina: è polemica

Il Consiglio Comunale di Castelcivita non approva la mozione della minoranza sul…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.