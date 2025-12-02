Salerno riaccende la musica dei ragazzi: parte la II edizione di “Sinfonie in salone”

Giovani e musica protagonisti della seconda edizione di “Sinfonie in Salone – Il suono della gioventù”, la rassegna musicale dedicata alle scuole di primo e secondo grado della città ad indirizzo musicale.

Promossa dalla consigliera comunale Antonia Willburger, questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che vede, in prima linea, anche le dirigenti scolastiche Elisabetta Barone e Vitalba Casadio.

La manifestazione

Il primo appuntamento si è tenuto ieri, lunedì 1 dicembre alle ore 17:30, nel Salone dei Marmi, con l’esibizione dell’Alfano Jazz Modern Sound del Liceo Musicale Alfano I.

Con dodici appuntamenti tra dicembre e aprile, “Sinfonie in Salone” diventa un vero e proprio percorso culturale: un ponte tra giovani, scuola e città, capace di trasformare il Salone dei Marmi in un luogo vivo, aperto e inclusivo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti

I Prossimi appuntamenti sono:

• 9 dicembre – IC Calcedonia – San Tommaso: Orchestra e Coro, un incontro di voci e strumenti che trasformerà il Salone in un vero laboratorio di musica.

• 15 dicembre – IC Ogliara – Giovi: Piccolo ensemble musicale “Note sotto l’albero”, con brani studiati per valorizzare le capacità dei giovani musicisti.

• 18 dicembre – IC Vicinanza – A. Pirro: “Scintille di note” – Ensemble di flauti, body percussion e coro, un’esplosione di ritmo e creatività.

• 12 gennaio – IC Monterisi – Don Milani: un pomeriggio dedicato alla musica d’insieme e alla scoperta di nuovi talenti.

• 26 gennaio – IC Montalcini: giovani artisti pronti a far risuonare il Salone dei Marmi.

• 9 febbraio – Liceo Alfano I: un ritorno sul palco per i musicisti più grandi e consolidati della città.

• 23 febbraio – IIS Genovesi – Da Vinci: performance che uniscono tradizione e innovazione musicale.

• 9 marzo – I. C. Alfano – Quasimodo un nuovo incontro con le note dei ragazzi.

• 23 marzo – IC Barra – Mari: voci e strumenti si fondono in un percorso di emozioni condivise.

• 20 aprile (post-Pasqua) – IC Giovanni Paolo II: la musica come linguaggio di comunità.

• 27 aprile – IC Tasso: concerto conclusivo della rassegna, un momento di festa e celebrazione del talento giovanile.