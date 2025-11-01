Salerno: Regione Campania finanzia il ripristino del pattinodromo di Torrione

Buone notizie per l'impianto sportivo seriamente danneggiato dall'azione del mare

Il pattinodromo di Torrione, recentemente chiuso al pubblico a causa di un cedimento strutturale provocato dall’erosione costiera, sarà oggetto di interventi di riqualificazione. L’annuncio arriva direttamente dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha voluto rassicurare cittadini e appassionati di sport sul futuro della struttura. Nei giorni scorsi, i tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi per valutare i danni subiti e predisporre la richiesta di finanziamento regionale necessario agli interventi di ripristino.

Fondi regionali per il ripristino

Ieri, il Presidente De Luca ha dichiarato: “Abbiamo deciso di impegnare fondi regionali. Daremo un aiuto per la riqualificazione del pattinodromo di Torrione. Complice l’erosione marina, c’è stato un cedimento strutturale”.

La Regione prevede di mettere a disposizione circa 2 milioni di euro per la messa in sicurezza e il ripristino della struttura, fondamentale per la pratica sportiva e per le attività ricreative della comunità salernitana.

Interventi previsti e sicurezza

Gli interventi mireranno a consolidare la struttura e a prevenire futuri danni derivanti dall’erosione costiera, garantendo così la sicurezza dei frequentatori.

La somma stanziata consentirà di riportare il pattinodromo a piena funzionalità, tutelando al contempo un importante punto di riferimento per lo sport locale.

