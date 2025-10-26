Crolla Muro di contenimento sul Lungomare di Salerno, danni al Pattinodromo

Crollo a causa delle mareggiate, struttura inagibile e chiusa

A cura di Redazione Infocilento

L’azione incessante delle forti mareggiate che hanno colpito la costa negli ultimi giorni ha lasciato il segno sul lungomare di Torrione, provocando il crollo di una sezione del muro di contenimento adiacente al pattinodromo comunale e ai campi da tennis. Il cedimento, avvenuto improvvisamente ieri mattina, ha messo in luce la vulnerabilità delle strutture costiere di fronte alla furia del mare.

L’ipotesi principale al vaglio dei tecnici comunali, prontamente intervenuti, è che l’acqua abbia progressivamente minato la base del muro, causandone il collasso. L’area interessata, dove sussisteva l’evidente pericolo di ulteriori smottamenti, è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza per tutelare l’incolumità pubblica.

Danni al Pattinodromo e allarme piscina

La mattinata ha riservato una brutta sorpresa in particolare alle società e agli atleti che frequentano il Pattinodromo di Torrione.

Le mareggiate non hanno risparmiato neppure la zona antistante la piscina comunale Vitale: sebbene l’impianto natatorio non abbia subito danni diretti, l’erosione ha fatto scomparire il tratto di spiaggia che fungeva da naturale protezione. Ora, il mare batte con violenza direttamente contro i muri esterni della struttura.

