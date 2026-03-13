Salerno: Questura, Carabinieri e la Fondazione Crisalide insieme contro la violenza di genere

L’11 marzo, presso la Prefettura di Salerno, alla presenza del Prefetto della Provincia di Salerno, Dott. Francesco Esposito, il Questore di Salerno, Dott. Giancarlo Conticchio e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa con la Presidente della “Fondazione di partecipazione La Crisalide in Rete”, Dott.ssa Roberta Bolettieri.

La firma

L’obiettivo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di consolidare la collaborazione tra le Forze di Polizia e i servizi antiviolenza presenti sul territorio salernitano, creando così una rete operativa sempre più efficace, capace di garantire tutela, ascolto e supporto alle vittime, promuovendo al tempo stesso la prevenzione e la sensibilizzazione sociale sul tema.