Salerno, piazza Cavour verso la riapertura: ultimi ritocchi prima delle luci

Dopo esser stata per anni ostaggio di cantieri e dopo mesi di lavori e attese, l’area antistante il Palazzo della Provincia di Salerno è ormai quasi pronta a svelare il suo nuovo volto.

L’annuncio dell’assessore Loffredo

Piazza Cavour si avvia verso la riapertura. A confermarlo è l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo, sottolineando che gli interventi procedono secondo i tempi previsti.

Nuove aiuole, manto asfaltato sistemato, spazi verdi ampliati e un impianto di illuminazione rinnovato: la piazza cambierà immagine in vista dell’imminente avvio della ventesima edizione di Luci d’Artista, la cui accensione è attesa tra il 14 e il 21 novembre.

L’obiettivo è restituire ai cittadini e ai turisti uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino dopo anni di incertezze e di cantieri fermi. Contestualmente, anche sul fronte del Corso Vittorio Emanuele i lavori di riqualificazione e restyling sono ormai in dirittura d’arrivo.

Nei prossimi giorni, come assicurato dall’assessore Loffredo, sarà rimosso il cantiere per consentire l’installazione delle Luci d’Artista. Piazza Cavour e il Corso, dunque, si “fanno belle” per le feste e Salerno cambia volto, pronta ad accogliere ancora una volta il grande pubblico di Luci d’Artista.