Salerno, “Oltre lo schermo”: studenti e Tribunale per i minori a confronto sui rischi dei social

Questa mattina, presso l’Auditorium del plesso Posidonia dell’Istituto Comprensivo “Barra-Mari” di Torrione, a Salerno, si è svolto l’incontro dal titolo “Oltre lo schermo – La giustizia nell’era dei social”, promosso in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

La giornata

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di formazione e informazione per gli studenti, chiamati a riflettere sull’uso consapevole dei social network e sui rischi che possono nascondersi dietro lo schermo di uno smartphone. Cyberbullismo, responsabilità penale dei minori e tutela dei diritti nell’ambiente digitale sono stati alcuni dei temi al centro del confronto.

Gli interventi

A dialogare con i ragazzi sono stati il presidente ad interim del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Giovan Francesco Fiore, e il procuratore capo presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, Angelo Frattini, che hanno portato la loro esperienza diretta nel campo della giustizia minorile. L’incontro, moderato dalla dirigente scolastica Maria Ida Chiumento, ha visto una partecipazione attiva degli studenti, che hanno rivolto ai relatori numerose domande.

Il ruolo educativo degli adulti

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo educativo degli adulti. Il presidente Fiore ha sottolineato come sia fondamentale accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita digitale, evitando atteggiamenti di semplice condanna o criminalizzazione. L’obiettivo, ha spiegato, deve essere quello di aiutare i giovani a comprendere le conseguenze delle proprie azioni online e offrire loro strumenti per recuperare eventuali errori.