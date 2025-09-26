Salerno, nasce Francesco: dalla diagnosi di tumore al sogno della maternità realizzato con successo

Storia a lieto fine per una coppia di Furore: superata una grave endometriosi e un tumore all'utero, Agnese Fina e Saverio Fusco abbracciano il figlio Francesco.

Agnese Fina e Saverio Fusco

Una storia di tenacia, speranza e successi medici giunge dalla Costiera Amalfitana, dove la coppia formata da Agnese Fina, 31 anni, e Saverio Fusco, 40 anni, entrambi di Furore, ha finalmente coronato il sogno di diventare genitori. Un percorso complesso, segnato da diagnosi difficili, è stato superato grazie a un approccio terapeutico innovativo e all’alta specializzazione di professionisti campani.

La Sfida della Diagnosi e il Percorso di Fecondazione Assistita

Il cammino della coppia è iniziato con la diagnosi, da parte del Dr. Raffaele Petta, di una grave forma di endometriosi accompagnata da una ridotta riserva ovarica per Agnese Fina. La necessità di ricorrere alla procreazione assistita ha indirizzato la coppia al Centro di Fecondazione Assistita (CFA) di Napoli, diretto dal Prof. Brian Dale, scienziato di fama internazionale, dove il Dr. Petta ricopre il ruolo di Direttore del Servizio di Ostetricia.

Durante gli esami propedeutici al percorso di fecondazione assistita, una isteroscopia con biopsia ha rivelato una situazione ben più critica: Agnese è risultata affetta da una forma iniziale di tumore dell’utero.

Il Protocollo di Fertility Sparing Salva la Capacità Riproduttiva

La prassi clinica per la condizione diagnosticata avrebbe previsto l’asportazione dell’utero, con la conseguente e definitiva perdita della capacità riproduttiva. Un drammatico ostacolo che è stato affrontato grazie all’inserimento di Agnese in un nuovo e sperimentale programma di Fertility Sparing.

Tale studio, condotto dalla Dr.ssa Virginia Foreste nell’ambito del gruppo del Prof. Attilio Di Spiezio, ha previsto un protocollo innovativo per la terapia del tumore: l’inserimento di una spirale medicata, affiancata da un follow up di controlli isteroscopici trimestrali. La terapia ha avuto successo: una volta guarita dalla patologia oncologica, si è potuto procedere con il transfer dell’embrione che ha portato alla desiderata gravidanza.

La Nascita del Piccolo Francesco

La gestazione è stata monitorata con grande attenzione, con controlli ecografici, flussimetrici e cardiotocografici ravvicinati. Il culmine di questo percorso è avvenuto presso il Reparto di Ostetricia della Clinica “Villa del Sole” di Salerno, diretto dalla Dr.ssa Iole Patrizia Vuolo.

Agnese Fina è stata sottoposta a taglio cesareo in data 28 luglio 2025. L’intervento è stato eseguito dal Dr. Raffaele Petta con il Dr. Gianmarco Miele e la Dr.ssa Mariarosaria Pandolfi. L’anestesia è stata condotta dal Dr. Franco Lazzarini. È venuto alla luce Francesco, con un peso di 3300 grammi, affidato subito alle cure del Dr. Giacomo del Giudice, Responsabile del Reparto di Neonatologia.

Attualmente, sia il piccolo Francesco che la madre Agnese godono di ottima salute e sono rientrati a casa. La signora Agnese ha espresso profonda gratitudine: «Ringrazio l’equipe del CFA di Napoli, tutto il Personale Sanitario della Clinica “Villa del Sole” che mi hanno aiutato amorevolmente a realizzare questo mio sogno».

