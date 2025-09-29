Salerno, la Polizia di Stato celebra il suo patrono San Michele

La Polizia di Stato celebra il suo Santo Patrono e protettore San Michele.

La cerimonia

Si è svolta questa mattina, presso la chiesa della Santissima Annunziata di Salerno, la santa messa alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, nonché di una rappresentanza del personale della Polizia di Stato e delle loro famiglie. Un momento di profondo valore istituzionale, volto a rendere omaggio alle donne e agli uomini della Polizia che, con professionalità e dedizione, garantiscono quotidianamente sicurezza e legalità nelle nostre comunità.

La fanfara a Valva nella villa d’Ayala

A seguire, la commemorazione si è spostata nel suggestivo scenario della Villa d’Ayala – Valva, a Valva (SA), dove si è tenuto il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, occasione di incontro con la cittadinanza all’insegna della musica e della vicinanza tra Istituzioni e comunità. Un’occasione, da sempre, di condivisione e riflessione, che coniuga la tradizione religiosa con l’impegno quotidiano al servizio della collettività.