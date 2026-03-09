Salerno Irno, conclusi i lavori di riqualificazione: stazione più accessibile e moderna

La stazione di Salerno Irno inaugura una nuova stagione all’insegna dell’efficienza e dell’inclusione. Si sono conclusi ufficialmente i lavori di riqualificazione curati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), un intervento strategico volto a trasformare lo scalo in un hub più moderno, sicuro e funzionale per l’utenza cittadina e pendolare.

L’opera di restyling ha interessato l’intera infrastruttura, con un focus particolare sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sul miglioramento del decoro urbano, garantendo standard qualitativi in linea con le moderne esigenze della mobilità ferroviaria.

Il rinnovo del fabbricato viaggiatori e della sicurezza interna

Il cuore dell’intervento ha riguardato il fabbricato viaggiatori, oggetto di una ristrutturazione integrale. I lavori hanno incluso il rifacimento completo del tetto e la posa di una nuova pavimentazione, restituendo decoro agli ambienti interni. Grande attenzione è stata riservata ai servizi igienici, totalmente rinnovati e resi accessibili su ogni livello anche alle persone a mobilità ridotta (PMR).

Per elevare i livelli di sicurezza e comfort durante gli spostamenti, è stato installato un doppio corrimano illuminato lungo la scala principale, una soluzione tecnica che migliora la visibilità e il sostegno per i viaggiatori in transito tra i diversi piani della stazione.

Interventi su binari e banchine per una stazione senza barriere

La trasformazione ha interessato in modo incisivo anche le aree esterne e le zone di attesa. Sul marciapiede del primo binario sono stati implementati nuovi percorsi e mappe tattili, strumenti indispensabili per garantire l’orientamento e l’autonomia delle persone con disabilità visiva.

Parallelamente, RFI ha provveduto al potenziamento dell’illuminazione della pensilina e delle paline di stazione, assicurando una maggiore percezione di sicurezza anche nelle ore serali. L’estetica e la funzionalità dello scalo sono state completate dal rifacimento del piazzale esterno, dove sono state installate nuove balaustre, corrimano e un sistema di illuminazione rinnovato, unitamente al ripristino strutturale delle scale e della rampa di accesso.

Un investimento strategico per la mobilità del territorio

L’operazione di riqualificazione ha richiesto un investimento complessivo di circa 840mila euro. Questi interventi non rappresentano un caso isolato, ma si inseriscono organicamente nel più ampio programma di rinnovamento infrastrutturale promosso da RFI su scala nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare radicalmente l’esperienza di viaggio per i milioni di passeggeri che ogni anno usufruiscono della rete ferroviaria, trasformando le stazioni in luoghi di transito accoglienti, sicuri e tecnologicamente avanzati.