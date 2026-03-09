Attualità

Salerno Irno, conclusi i lavori di riqualificazione: stazione più accessibile e moderna

Terminati i lavori di RFI alla stazione di Salerno Irno. Con un investimento di 840mila euro, lo scalo diventa accessibile e sicuro per tutti i viaggiatori

Ernesto Rocco
Stazione Salerno Irno

La stazione di Salerno Irno inaugura una nuova stagione all’insegna dell’efficienza e dell’inclusione. Si sono conclusi ufficialmente i lavori di riqualificazione curati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), un intervento strategico volto a trasformare lo scalo in un hub più moderno, sicuro e funzionale per l’utenza cittadina e pendolare.

Continua dopo la pubblicità

L’opera di restyling ha interessato l’intera infrastruttura, con un focus particolare sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sul miglioramento del decoro urbano, garantendo standard qualitativi in linea con le moderne esigenze della mobilità ferroviaria.

Continua dopo la pubblicità

Il rinnovo del fabbricato viaggiatori e della sicurezza interna

Il cuore dell’intervento ha riguardato il fabbricato viaggiatori, oggetto di una ristrutturazione integrale. I lavori hanno incluso il rifacimento completo del tetto e la posa di una nuova pavimentazione, restituendo decoro agli ambienti interni. Grande attenzione è stata riservata ai servizi igienici, totalmente rinnovati e resi accessibili su ogni livello anche alle persone a mobilità ridotta (PMR).

Per elevare i livelli di sicurezza e comfort durante gli spostamenti, è stato installato un doppio corrimano illuminato lungo la scala principale, una soluzione tecnica che migliora la visibilità e il sostegno per i viaggiatori in transito tra i diversi piani della stazione.

Interventi su binari e banchine per una stazione senza barriere

La trasformazione ha interessato in modo incisivo anche le aree esterne e le zone di attesa. Sul marciapiede del primo binario sono stati implementati nuovi percorsi e mappe tattili, strumenti indispensabili per garantire l’orientamento e l’autonomia delle persone con disabilità visiva.

Parallelamente, RFI ha provveduto al potenziamento dell’illuminazione della pensilina e delle paline di stazione, assicurando una maggiore percezione di sicurezza anche nelle ore serali. L’estetica e la funzionalità dello scalo sono state completate dal rifacimento del piazzale esterno, dove sono state installate nuove balaustre, corrimano e un sistema di illuminazione rinnovato, unitamente al ripristino strutturale delle scale e della rampa di accesso.

Un investimento strategico per la mobilità del territorio

L’operazione di riqualificazione ha richiesto un investimento complessivo di circa 840mila euro. Questi interventi non rappresentano un caso isolato, ma si inseriscono organicamente nel più ampio programma di rinnovamento infrastrutturale promosso da RFI su scala nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare radicalmente l’esperienza di viaggio per i milioni di passeggeri che ogni anno usufruiscono della rete ferroviaria, trasformando le stazioni in luoghi di transito accoglienti, sicuri e tecnologicamente avanzati.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Bufale

Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramento

Trend positivo: diminuiscono i focolai, in calo anche gli abbattimenti di capi bufalini. Ecco il report della Regione Campania

Blu Star

Agropoli, inaugurati i nuovi spazi di Blu Star: qualità e cortesia da oltre 24 anni

Il negozio, che si trova in via Pio X, si presenta oggi con ambienti più ampi e rinnovati

Violenza donne

Violenza di genere e sensibilizzazione: a Castellabate si riflette sul caso di Michelle Causo

A Castellabate la presentazione del libro di Virginia Ciaravolo sulla tragica storia di Michelle Causo. Un evento di sensibilizzazione per studenti e istituzioni.

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 9 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Monte Panoromo

Gli Alburni centro della prevenzione: un campo scuola sul diabete a 1700 metri di altezza

Ottati e Corleto Monforte ospitano il Campo Scuola Diabete dell'Asl Salerno. Un progetto tra medicina, attività fisica sul Monte Panormo e sensibilizzazione

Fognatura

Teggiano, scontro sulla rete fognaria. Comune nel mirino dell’UE accusa Consac. La replica: «Criticità precedenti al nostro subentro»

Il Comune di Teggiano avvia l'azione legale contro Consac S.p.A. per le criticità della rete fognaria e i ritardi negli allacci. Tutti i dettagli della vicenda

Piazza Santini Capaccio

Verso il futuro: si insedia il nuovo Forum dei Giovani di Capaccio Paestum

Il 10 marzo 2026 si insedia il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum. Presentazione del programma e del portale Capaccioperigiovani.it alla Sala Erica

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastro

Paolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi

Infermiere

Infermieri negli uffici e corsie vuote negli ospedali salernitani: la denuncia del Nursind

Il Nursind Salerno denuncia l'impiego di centinaia di infermieri e OSS in uffici amministrativi mentre gli ospedali restano senza personale. Esposto alla Procura

Lavori asfalto

Roccadaspide, via libera al piano strade: investimenti per 695mila euro nella manutenzione straordinaria

Il Comune di Roccadaspide approva il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria delle strade comunali 2026. Interventi previsti in numerose località per 695.000 euro

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo: Cancro, oggi vi sentite un pò riflessivi. Acquario, la creatività è in primo piano

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Il PalaVesuvio incorona Alessandra Marsico: trionfo salernitano al Trofeo delle Province

Alessandra Marsico del Dojo Poseidon vince il Trofeo delle Province di Karate al PalaVesuvio. Successo nel kumite per la selezione FIJLKAM di Salerno