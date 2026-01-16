Salerno, Iannone (FdI): “Napoli e De Luca come Celestino V e Bonifacio VIII”

Dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno, arrivano le prime reazioni dal mondo della politica: “Si gioca con le Istituzioni come se fossero il salotto di casa. Il Sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si dimette perchè De Luca è rimasto senza poltrona e deve ricandidarsi a qualcosa per non stare disoccupato, lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.

Iannone attacca e parla di istituzioni usate per calcoli di potere

Siamo alla gravità estrema e senza precedenti se si considera che Napoli è stato messo solo poco tempo fa a fare anche il Presidente della Provincia. E secondo la legge Delrio ora occorrera’ eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni. Cosa dice il PD nazionale di questo scandaloso modo di interpretare le Istituzioni da parte dei propri uomini? Si terminano anticipatamente mandati solo per calcolo politico in disprezzo totale dei cittadini e delle norme. Non c’è’ nessuna decente motivazione fornita dal Sindaco Napoli per questa decisione. Siamo tornati al tempo di Celestino V e Bonifacio VIII.”