Salerno, ufficiali le dimissioni del sindaco Napoli: voto in primavera, si va verso il commissariamento

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha formalizzato le sue dimissioni dalla carica di primo cittadino. La decisione, annunciata questa mattina durante una riunione di giunta municipale, è stata poi protocollata alla segreteria generale del Comune intorno alle 13.30 e diventerà efficace dopo 20 giorni, che scadranno il 5 febbraio, giorno in cui le dimissioni diventeranno irrevocabili.

“Scenari politici mutati”

“C’è bisogno di una spinta propulsiva, nuove progettualità, nuove iniziative che abbiano davanti un tempo ragionevole per la loro organizzazione. Quindi, piuttosto che fare questo quest’anno stancamente, ho immaginato che fosse utile per la città e per i miei concittadini, avere un’amministrazione con una durata di cinque anni che potesse svolgere un’azione di progettazione e di proposte e di realizzazioni assolutamente adeguate alle nostre esigenze”. Queste le motivazioni alla base della decisione.

Napoli, che si è detto pronto a proseguire la sua attività di partito e, nel corso di un incontro con la stampa, ha ribadito che la decisione è stata assunta secondo «scenari politici mutati» che rendono necessario un cambio di passo nella guida dell’amministrazione cittadina, negando un atto finalizzato esclusivamente ad aprire la strada a un ritorno di Vincenzo De Luca come candidato sindaco di Salerno.

Verso le elezioni

Si apre ora una nuova fase per il comune capoluogo. Con le dimissioni irrevocabili, Salerno entrerà in una fase di commissariamento amministrativo: il Prefetto nominerà un commissario straordinario che gestirà il Comune Gino alle elezioni anticipate, attese in primavera.