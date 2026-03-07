Cronaca

Salerno, i Carabinieri del TPC recuperano un raro manoscritto del ‘500: tornano i protocolli notarili di Amalfi

Recuperato dai Carabinieri TPC di Perugia un prezioso manoscritto del XVI secolo appartenente all'Archivio di Stato di Salerno e rintracciato in un mercato

Redazione Infocilento
Manoscritto

Un importante tassello della memoria storica campana torna finalmente a casa. Il 4 marzo scorso, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Perugia hanno restituito al Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, il Dott. Amato Salvatore, un manoscritto del XVI-XVII secolo di eccezionale valore documentario.

Il ritrovamento al mercato dell’antiquariato

L’operazione è scaturita durante i consueti controlli che il Comando Carabinieri TPC svolge su tutto il territorio nazionale per verificare l’autenticità e la lecita provenienza dei beni in vendita. Il volume è stato individuato lo scorso 3 febbraio su un banco ambulante del mercato mensile dell’antiquariato di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. I proprietari del banco, attualmente sottoposti a indagini, sono da presumersi innocenti fino a prova contraria.

Il legame con il distretto notarile di Amalfi

Gli accertamenti, condotti dai militari specializzati in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, hanno confermato l’appartenenza del bene all’Archivio di Stato di Salerno.

Leggi anche:

Operazione ad “alto impatto” a Salerno, controlli nella movida: oltre 120 persone controllate

Il documento era stato asportato dall’istituto in un’epoca imprecisata. Le verifiche tecniche hanno permesso di ricondurre il volume al fondo archivistico denominato “Protocollo Notarili versamento – Distretto di Salerno”, che custodisce i registri dei notai operanti sulla piazza di Amalfi.

Un tesoro di rilevante interesse storico e giuridico

Nello specifico, il manoscritto recuperato contiene l’elenco dei protocolli del notaio Giovanni Ferdinando de Rosa di Amalfi, relativi agli anni compresi tra il 1566 e il 1597. Si tratta di una documentazione definita di straordinaria importanza e di rilevante interesse storico e giuridico, poiché rappresenta una testimonianza diretta dell’attività notarile e della vita economico-sociale del territorio amalfitano in età moderna.

Questa operazione rappresenta un ulteriore successo dell’Arma nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, impedendo che un bene di tale caratura potesse essere definitivamente disperso e restituendo alla comunità un pezzo fondamentale della propria identità culturale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Jessica Sacco

Caso Jessica Sacco, la Cassazione conferma l’innocenza del padre: assoluzione definitiva

La Corte di Cassazione conferma l'assoluzione di Luigi Sacco per la morte della figlia Jessica: il fatto non sussiste. Si chiude un processo durato 10 anni

Raffaele Pesce

Agropoli Cilento Servizi, Pesce all’attacco: “Assunzioni positive, ma pesano ombre elettorali e mancanza di trasparenza”

Il consigliere Raffaele Pesce interviene sulle stabilizzazioni alla Agropoli Cilento Servizi, denunciando un "difetto di democrazia" e rivendicando la propria indipendenza politica

Discarica Capaccio

Capaccio Paestum, maxi sequestro a Foce Sele: scoperta discarica abusiva di 12.000 mq

Operazione a Capaccio Paestum: sequestrata un'area di 12.000 mq adibita a discarica abusiva. Denunciata società di Avellino per gravi reati ambientali.

Incidente sull’autostrada A30 nei pressi di Sarno: un morto

Grave incidente stradale sulla A30 all'altezza di Sarno: un automobilista perde la vita. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine per i rilievi

Scabbia

Eboli, caso di scabbia in una scuola media

Un caso di scabbia è stato segnalato ad Eboli, in una scuola media. Non si registrano altri contagi ma a scuola è scattata la profilassi

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, pubblicato il bando per i posti barca 2026-2028: termini e modalità per le assegnazioni triennali

Il Comune di Agropoli pubblica il bando per l'assegnazione di 240 posti ormeggio per il triennio 2026-2028. Scadenze, requisiti e modalità di partecipazione

Spettacolo al Palasele: la Feldi Eboli doma il Mantova e ritrova il successo

La Feldi Eboli supera il Mantova 6-3 al Palasele. Doppietta di Calderolli e gol di Gui, Caponigro e Mateus in una sfida ricca di emozioni.

Telefono cellulare

Squilla il futuro: il 7 marzo di 150 anni fa Alexander Graham Bell cambiava il mondo con un brevetto

Scopri l'almanacco del 7 marzo: dal brevetto del telefono di Bell alla nascita di Alessandro Manzoni. Tutti i santi, i nati illustri e i fatti storici del giorno

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo: Cancro, il cielo è più leggero rispetto ai giorni scorsi. Gemelli, la giornata richiede calma e organizzazione

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Bruno Mautone

Agropoli, Bruno Mautone alla guida di Democrazia Sovrana Popolare: è il nuovo Commissario Cittadino

L'avvocato Bruno Mautone, già Sindaco di Agropoli e autore best seller, è stato nominato Commissario Cittadino di Democrazia Sovrana Popolare dal Commissario Provinciale Antonio Criscuolo.

“Crimini e delitti”: il fenomeno allarmante dei femminicidi in Italia

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Capitello, rifiuti in fiamme sulla spiaggia: scatta il sequestro dell’area

Il rogo aveva interessato già gran parte della spiaggia, in un'area limitrofa alla strada statale 18