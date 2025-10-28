Salerno: “Che ponte di ognissanti sarà?” Parola all’assessore al turismo Alessandro Ferrara

Ecco le dichiarazioni dell'assessore Ferrara ai microfoni di InfoCilento

A cura di Alessandra Pazzanese

“Sarà un ponte di Ognissanti che farà registrare dati positivi per la Città di Salerno che è una città in crescita” lo ha detto l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara.

L’assessore Ferrara

L’Assessore al Turismo Ferrara, ai microfoni di InfoCilento, ha illustrato anche i dati relativi alle navi da crociera che apportano un contributo importante, basti immaginare che ogni anno sono centinaia di migliaia i turisti che approdano a Salerno con le navi da crociera.

Previsioni per il 2026

Per il 2026 si prevede il doppio delle presenze che potrà arrivare a duecentomila turisti che giungeranno nella città proprio con le navi da Crociera: bilancio passato positivo, futuro che si prospetta roseo per Salerno, città attrattiva specie in questo periodo in cui si prepara anche a festeggiare il Natale e si veste a nuovo con “Luci d’Artista”.

