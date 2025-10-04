Salerno, caos al corteo per Gaza: scontri al porto, feriti manifestanti e agenti

Sono state circa duemila le persone che, ieri mattina, sono scese in strada a Salerno per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese e chiedere lo stop dei massacri a Gaza.

Il corteo

Un lungo corteo che fino al primo pomeriggio ha continuato a far sentire la propria voce urlando “free Palestine” e “blocchiamo tutto”. Ma in una giornata segnata dalla profonda vicinanza verso un popolo che soffre, non sono però mancati dei momenti di tensione. In particolare, intorno mezzogiorno, al varco d’ingresso del porto commerciale della città. I manifestanti hanno più volte chiesto di entrare al cordone di sicurezza e la tensione è salita fino a che le forze dell’ordine hanno usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno replicato lanciando sanpietrini e altri oggetti che hanno portato al ferimento, in maniera non grave, di alcuni agenti.

I feriti

Il bilancio finale è di 15 feriti, tre tra i manifestanti e 12 tra le forze dell’ordine. E una donna fermata dalla polizia, poi rilasciata e denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In merito a quanto accaduto si è espresso anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Il post social di Matteo Salvini

“Solidarietà ai poliziotti feriti oggi a Pisa mentre i manifestanti invadevano la pista dell’aeroporto, e a tutti gli agenti feriti nelle ultime ore durante gli scontri coi Pro-Pal a Bologna, Salerno e Firenze. E un pensiero a tutti i lavoratori e ai passeggeri danneggiati. Questi non sono scioperanti: sono delinquenti”, ha scritto sui social.