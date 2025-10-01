“Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, il flash mob arriva negli ospedali, ad aderire anche il nosocomio di Roccadaspide

Sono diversi i professionisti che hanno aderito all’iniziativa di #DigiunoGaza, la rete di operatrici e operatori della sanità che ha promosso il flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, tra questi vi sono anche quelli dell’ospedale di Roccadaspide e, per la provincia di Salerno, degli ospedali “Ruggi” di Salerno e “Umberto I” di Nocera Inferiore.

L’iniziativa

Il flash mob si svolgerà davanti ad almeno 100 ospedali italiani dalle ore 21:00 alle ore 22:30 di domani, 2 ottobre. I partecipanti si tratterranno in un luogo che non intralcerà le attività ospedaliere e di soccorso.

Il flash mob prevede l’accensione di torce, lampade, led, candele e qualsiasi altra fonte luminosa e la lettura simbolica di alcuni dei nomi dei sanitari uccisi a Gaza che sono 1.677, un numero drammatico.

Ad aderire, anche l’ospedale di Roccadaspide

I medici dell’ospedale di Roccadaspide hanno fatto appello a tutto il personale e ai cittadini dell’intero territorio ad unirsi a loro in quello che vuole essere un momento dall’altissimo valore simbolico, un momento di ferma condanna della strage che sta accadendo a Gaza, un modo per accendere i riflettori sulla crisi umanitaria acuta in corso, un appello accorato alla Pace.