“Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, il flash mob arriva negli ospedali, ad aderire anche il nosocomio di Roccadaspide

Il flash mob si svolgerà davanti ad almeno 100 ospedali italiani dalle ore 21:00 alle ore 22:30 di domani, 2 ottobre

Ospedale di Roccadaspide

Sono diversi i professionisti che hanno aderito all’iniziativa di #DigiunoGaza, la rete di operatrici e operatori della sanità che ha promosso il flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, tra questi vi sono anche quelli dell’ospedale di Roccadaspide e, per la provincia di Salerno, degli ospedali “Ruggi” di Salerno e “Umberto I” di Nocera Inferiore.

L’iniziativa

Il flash mob si svolgerà davanti ad almeno 100 ospedali italiani dalle ore 21:00 alle ore 22:30 di domani, 2 ottobre. I partecipanti si tratterranno in un luogo che non intralcerà le attività ospedaliere e di soccorso.

Il flash mob prevede l’accensione di torce, lampade, led, candele e qualsiasi altra fonte luminosa e la lettura simbolica di alcuni dei nomi dei sanitari uccisi a Gaza che sono 1.677, un numero drammatico.

Ad aderire, anche l’ospedale di Roccadaspide

I medici dell’ospedale di Roccadaspide hanno fatto appello a tutto il personale e ai cittadini dell’intero territorio ad unirsi a loro in quello che vuole essere un momento dall’altissimo valore simbolico, un momento di ferma condanna della strage che sta accadendo a Gaza, un modo per accendere i riflettori sulla crisi umanitaria acuta in corso, un appello accorato alla Pace.

