Salerno, ancora ladri in azione: nel mirino un esercizio commerciale

Non si ferma l’ondata di furti a Salerno. Una nuova attività commerciale è finita nel mirino di malviventi. Questa volta, ad esser stata presa di mira è “La casa di Betty”, negozio di articoli da regalo situato in via Sabato Robertelli.

I fatti

Ignoti si sono introdotti all’interno dell’attività, intorno alle 3.30, dopo aver manomesso la saracinesca e mandato in frantumi la vetrina. Una volta all’interno si sono impossessati del registratore di cassa e di un computer, per poi dileguarsi. Un’azione che sarebbe durata pochissimo tempo. A scoprire quanto accaduto è stata una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata in un servizio di controllo nelle vicinanze della caserma. I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini.

Indagini in corso

Il bottino è in fase di quantificazione, intanto, fondamentali, per cercare di risalire all’identità dei malviventi, saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Amareggiato il commento del titolare dell’attività, che ha mostrato sui social i danni provocati alla vetrina: “Sono le sei e sono qui dalle tre perché mi sono entrati nel negozio. Grazie… questa è la giusta ricompensa per i sacrifici che uno fa ogni giorno”, le parole del titolare.