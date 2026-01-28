Salerno, allarme truffe agli anziani: finto poliziotto tenta di raggirare un anziano, denunciato

Nella mattinata del 26 gennaio, la Polizia di Stato, attraverso investigatori della Squadra Mobile di Salerno, ha denunciato, in stato di libertà, un 18enne, residente in provincia di Napoli, incensurato, per il reato di tentata truffa aggravata in danno di anziani.

La ricostruzione dei fatti

In particolare, alle ore 10:30 circa, un 84enne, residente a Salerno, ha allertato il 113, poiché vittima di un tentativo di truffa telefonica in atto da parte di un soggetto che, qualificandosi come appartenente alle Forze di Polizia, prospettava falsamente al predetto di risultare intestatario di un’autovettura coinvolta nella commissione di reati contro il patrimonio. Il truffatore, inoltre, evidenziava che, qualora la vittima non avesse consegnato ad un loro incaricato, che sarebbe giunto di lì a poco, preziosi e denaro nella sua disponibilità, al fine di consentire il confronto con la presunta refurtiva sottoposta a sequestro, sarebbe stata costretta a subire una perquisizione presso l’abitazione, per la ricerca e il sequestro del materiale in questione.

L’intervento della Polizia

L’immediato intervento degli operatori della Squadra Mobile consentiva di individuare e fermare, nei pressi dell’abitazione della vittima, il menzionato ragazzo, che veniva successivamente condotto presso gli Uffici della Questura per la compiuta identificazione e gli ulteriori approfondimenti. All’esito delle attività investigative, veniva accertato che il giovane fosse stato inviato sul posto da altri complici, con l’incarico di farsi consegnare i beni dell’anziano e metterli, quindi, a disposizione dei sodali. Nel medesimo contesto, al predetto è stata applicata la misura di prevenzione personale del foglio di via dal Comune di Salerno, emessa dal Questore.

Le raccomandazioni del Questore

In particolare il Questore della provincia di Salerno: “Si raccomanda ai cittadini, e in particolare alle persone anziane, di chiamare sempre e comunque il Numero Unico di Emergenza 112 in presenza di situazioni sospette o richieste anomale, poiché rappresenta un punto fermo della sicurezza e lo strumento più immediato ed efficace per ricevere assistenza e tutela da parte delle Forze di Polizia”.