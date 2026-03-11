Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Sarà il Teatro Pasolini di Salerno, affacciato sul suggestivo Lungomare Trieste, ad ospitare lunedì 16 marzo alle ore 18.30 il concerto inaugurale della stagione artistica 2026 dell’Associazione AFI FALAUT ETS, intitolato “I 5 ELEMENTI”. Un evento che segna l’inizio della nuova programmazione con un progetto musicale originale capace di fondere linguaggi diversi, dalla tradizione classica alle sonorità contemporanee, in un’esperienza sonora accessibile e suggestiva per ogni tipo di pubblico.

Si apre la stagione flautistica

Il concerto inaugurale è organizzato in collaborazione con il Parco Storico Sichelgaita e con la partecipazione di molteplici associazioni culturali di Salerno. La stagione artistica firmata Afi Falaut Ets terminerà a dicembre, fondendo la maestria di interpreti nazionali con la freschezza di nuove promesse e garantendo una proposta artistica eterogenea capace di spaziare dal solismo pianistico alle grandi formazioni orchestrali.

Protagonista della serata del 16 (moderata dal giornalista Aniello Palumbo) sarà il violinista Alessandro Quarta, definito “il rocker della musica classica” e artista di fama internazionale riconosciuto per la sua capacità interpretativa e per la versatilità stilistica, accompagnato al pianoforte da Giuseppe Magagnino, musicista di grande sensibilità e raffinatezza. Quarta ha composto, arrangiato ed eseguito live in Prima Mondiale esibendosi con “Roberto Bolle”, entusiasmando il pubblico dell’Arena di Verona, di Caracalla a Roma, del Teatro Carlo Felice di Genova.

Il parterre di ospiti

Ospite Internazionale a Sanremo2019 e nella “Notte della Taranta”, ha aperto il Concerto del Primo Maggio a Roma in diretta Rai nel 2015. Violinista, polistrumentista e compositore (ha partecipato a scritture di musiche inedite per Walt Disney) e si è esibito nelle più prestigiose sale in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente. Sul podio, il direttore Cristian Lombardi guiderà l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, formazione attiva nella valorizzazione del repertorio classico e contemporaneo e impegnata nella promozione della cultura musicale sul territorio.

Figura emergente nel panorama della direzione d’orchestra, Cristian Lombardi si distingue per una concertazione dinamica e una profonda sensibilità interpretativa, capace di guidare l’ensemble con un piglio moderno e una solida preparazione tecnica. La sua direzione del 16 marzo rappresenta una sfida artistica volta a esplorare le sonorità e le suggestioni evocate dagli elementi naturali nell’opera di Quarta.

«Questa programmazione non è solo un elenco di date, ma un percorso di resistenza culturale e bellezza – spiega il M° Salvatore Lombardi, presidente e fondatore Afi Falaut Ets – Vogliamo che ogni concerto sia un’occasione per riscoprire il patrimonio storico del nostro territorio, dai palazzi di Salerno a Roscigno Vecchia, passando per Baronissi, Pellezzano, Teggiano, Vietri. Il 16 marzo segnerà l’inizio di un anno dedicato all’eccellenza, dove la grande tradizione si affianca al coraggio e all’energia dei giovani direttori e solisti».

Ad affiancare l’organizzazione dell’Afi Falaut Ets, c’è anche il Parco Storico Sichelgaita. A questo proposito la presidente del Parco, Clotilde Baccari Cioffi, e la professoressa Anna Malesci (componente del team organizzativo) hanno espresso profonda soddisfazione per la sinergia messa in campo: «La collaborazione tra il Parco Storico Sichelgaita e l’Associazione AFI Falaut ETS nasce da una visione comune: trasformare la fruizione musicale in un’esperienza di riscoperta delle nostre radici e dei nostri luoghi d’elezione.

Sostenere l’intera programmazione 2026 significa per noi promuovere un modello di cultura diffusa, dove la musica dei grandi maestri e l’energia dei giovani talenti, diventano il volano per valorizzare la bellezza storica del territorio salernitano. Siamo orgogliosi di affiancare il Maestro Salvatore Lombardi in questo percorso che coniuga memoria, arte e futuro».

Il tema

I 5 ELEMENTI è un progetto che trae ispirazione dai principi universali della Terra, dell’Acqua, dell’Aria, del Fuoco e dell’Etere, trasformati in suono, energia e visione. Una riflessione sulla responsabilità umana verso la natura e i suoi elementi. La musica diventa racconto, evocazione e creazione, un percorso che unisce forza espressiva, profondità e bellezza. Alessandro Quarta descrive l’opera come una sorta di “urlo musicale”. Ogni elemento ha una sua identità, tonalità e narrazione emotiva.

Terra: rappresentata come un’anziana signora, raccontata con malinconia e pacatezza (Do minore). Acqua: ispirata a Otranto e al Mediterraneo, nasce da una goccia nel deserto e diventa mare in tempesta (Mi bemolle maggiore). Aria: respiro, movimento e leggerezza, invisibile ma vitale (Mi minore, Sol maggiore, Si maggiore). Fuoco: parte dall’Eros (La minore), evolve nel fuoco distruttivo (Re minore). Etere: l’elemento spirituale e universale, inizia in modo dolce (Re bemolle maggiore), si trasforma in una tempesta (La minore, Dies Irae), per concludersi con la Luce del Perdono (Re maggiore), simbolo di speranza e rinascita.

Il concerto rappresenta non solo l’apertura ufficiale della stagione 2026 dell’Associazione AFI FALAUT ETS, ma anche una dichiarazione d’intenti: promuovere eventi di alto valore artistico, capaci di dialogare con il pubblico contemporaneo e di contribuire alla crescita culturale del territorio, valorizzando Salerno come centro di riferimento per la produzione musicale di qualità. L’ingresso è libero, a conferma della volontà dell’Associazione di rendere la grande musica accessibile a tutti e di favorire la partecipazione della comunità a un’esperienza artistica di alto profilo.

Il programma

16.03.2026 Teatro Pasolini. Concerto “I Cinque Elementi”

26.03.2026 Palazzo Sant’Agostino – Sala Bottiglieri. Duo Vietti/Barboro (Violoncello-pianoforte)

16.04.2026 Palazzo Sant’Agostino – Sala Bottiglieri. Pier Luigi Camicia (Pianoforte)

08.05.2026 Museo Frac Baronissi. Maria Sbeglia e Umberto Zamuner (pianoforte a 4 mani)

21.05.2026 Sala della Pinacoteca di Salerno. Miki Lubrano Lavadera (Pianoforte)

06.06.2026 Castello Macchiaroli di Teggiano. I solisti dell’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo

11.06.2026 Villa Wenner di Pellezzano. Roberto Fabbri (chitarra)

18.07.2026 Villa comunale Vietri sul mare. Orchestra di flauti – Direttore Vincenzo Santoriello

03.08.2026 Concerto Roscigno Vecchia. Orchestra di flauti – Direttore Paolo Totti

01.10.2026 Aula Consiliare del Comune di Baronissi Premio alla Carriera

16.10.2026 Villa Wenner di Pellezzano. Duo Mattia Pelosi (tenore) Francesca Addario (pianoforte)

05.11.2026 Palazzo Sant’Agostino (Provincia di Salerno) Salvatore Lombardi, Bruno Canino

26.11.2026 Palazzo Sant’Agostino-Sala Bottiglieri. “Verdi vs Pavarotti”. Massimo Testa, Nadia Testa, Francesco Ciotola

10.12.2026 Sala della Pinacoteca di Salerno. Salvatore Lombardi, Anna Malesci (flauto e pianoforte)