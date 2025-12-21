Salerno accoglie la Fiaccola Olimpica: la città pronta a celebrare i valori dello sport

La Fiaccola Olimpica arriva a Salerno. Il sindaco Napoli invita la città a festeggiare i tedofori e i valori dello sport

A cura di Federica Inverso

L’attesa è finita. Salerno si prepara a vivere un momento di grande emozione collettiva e di rilevanza internazionale. La Fiaccola Olimpica, simbolo millenario di pace, fratellanza e sana competizione, farà tappa nella nostra città, portando con sé lo spirito dei Giochi e illuminando le strade cittadine al passaggio dei tedofori.
Non è solo un evento sportivo, ma un’occasione di aggregazione per l’intera comunità, chiamata a raccolta per onorare il passaggio di una fiamma che rappresenta la storia e il futuro dello sport mondiale.

L’invito del sindaco Napoli

In vista dell’arrivo della torcia, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto rivolgere un messaggio sentito alla cittadinanza, sottolineando l’importanza di questo passaggio non solo come evento mediatico, ma come opportunità educativa e sociale.

“Applaudiamo i tedofori ed il simbolo dei valori dello sport.”

Con queste parole, il primo cittadino ha esortato i salernitani a scendere in strada e a far sentire il proprio calore ai portatori della fiaccola.

La fiaccola olimpica questo pomeriggio sarà anche in un altro luogo simbolico, ovvero il parco archeologico di Paestum e Velia, a partire dalle ore 18:00

