Salerno, abusarono di una sedicenne sotto l’effetto di alcol e droga: arrestati due minori

Le violenze durante un falò su una spiaggia. La donna costretta a subire atti atti sessuali e insulti senza la sua volontà

A cura di Comunicato Stampa

Nella mattinata del 16 dicembre scorso, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di 2 diciassettenni, indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne.

Le accuse

In particolare, i due, per i quali vige la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, secondo il quadro degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, abusando delle condizioni di inferiorità psico fisica della minore, dovute all’assunzione di alcolici e stupefacenti, la conducevano in un parcheggio nei pressi della spiaggia ove si stava svolgendo un falò, in una nota località balneare della provincia, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Squadra Mobile, si sono basate sul riscontro delle dichiarazioni della vittima, corroborate, oltre che con l’analisi delle celle del traffico telefonico, anche con le testimonianze di altre persone informate sui fatti e con immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi precedenti e successive alla consumazione del reato.

