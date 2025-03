Salernitana Women: sconfitta in trasferta con il Trastevere

Una buona Salernitana tiene testa per poco più di un tempo al Trastevere, seconda forza del girone C di Serie C. Termina, infatti, 2-0 contro le capitoline la trasferta romana delle ragazze di coach De Risi.

La gara

Gara equilibrata in avvio che vede al 3’ il primo guizzo per il Trastevere che con Boldrini trova attenta Pascale. La Salernitana si compatta e offre pochi spazi alle padrone di casa cercando di ripartire in contropiede come capita al 10’ a Calvanese, innescata da Buechel, che non è precisa però al momento della battuta a rete. La gara scivola sino al 16’ quando Antonelli chiama in causa Pascale, pronta a chiudere in corner. Il Trastevere alza il suo baricentro senza trovare, però particolari sbocchi offensivi, con le granata che provano di innescare Olivieri. Al 35’ si rivede il Trastevere con Tarantino che trova la respinta di Pascale tra sé e la rete. Il portiere ospiti ci mette i pugni anche al 38’ su un lancio lungo, da calcio piazzato, allontanato poi dalla retroguardia salernitana. Le granata, invece, cercano di rendersi pericolose al 42’ quando Olivieri su punizione vede ribattuta la sua conclusione.

La ripresa riparte sulla falsa riga della prima frazione ma al 9’, sugli sviluppi di un corner, Serao, da poco in campo, insacca dall’interno dell’area portando avanti il Trastevere. La Salernitana cerca di reagire senza riuscire a calciare tra i pali locali mentre le padrone di casa prima del 20’ cercano gloria con un paio di corner controllati dalla difesa ospite. Salernitana pericolosa nuovamente al 24’ con un colpo di testa con Cozzolino, su calcio d’angolo di Olivieri. Al 33’, poi, il Trastevere va ad un passo dal raddoppio con Serao fermata dall’uscita di Pascale e con Apicella lesta a salvare sulla linea una palla diretta in rete. La punta si rifà però un minuto dopo quando controlla bene una palla in verticale vanificando la copertura della difesa ospite per il 2-0. La Salernitana si rivede con D’Orso e Apicella che ci provano di testa mentre sul fronte opposto Mattei viene anticipata da Pascale in uscita. Finisce così 2-0.