Salernitana Women: pari a reti bianche a Lecce

Nel diciannovesimo turno del gruppo C di Serie C, il quarto del girone di ritorno, la Salernitana era impegnata sul campo del Lecce. La trasferta salentina, giocata alle 11:30, termina a reti bianche: buona prestazione delle ragazze di coach De Risi, che portano a casa il decimo risultato utile consecutivo in campionato salendo a quota 29 punti che valgono il quinto posto in solitaria del raggruppamento.

La gara

Gara combattuta in avvio con una buona partenza della Salernitana che cerca di innescare subito Calvanese, anticipata dall’uscita del portiere salentino nelle battute iniziali. Il Lecce risponde con una punizione dalla distanza che non crea problemi a Pascale, come capita al piazzato, al quarto d’ora, dall’altra parte di Falivene. La gara scorre sino al 20’ quando Sabatino dal limite chiama in causa Prieto, attenta anche poco dopo sul tiro di Genovese.

Alla mezzora la Salernitana si rivede sugli sviluppi di un corner ma il tiro di De Lucia viene rimpallato dalla retroguardia avversaria. Subito dopo un’occasione per parte: D’Amico colpisce di testa indirizzando tra le braccia di Pascale un cross dalla destra mentre Calvanese non impatta un assist di Colonnese mandando alto sopra la traversa dal cuore dell’area. Al 37’, invece, Olivieri riceve palla sulla trequarti chiamando agli straordinari Prieto, che salva le sue con un balzo felino. Al 44’ una punizione insidiosa ballonzola in area ma nessuna delle granata riesce a indirizzare la palla verso la porta giallorossa mentre l’ultima emozione arriva con un diagonale di Olivieri che si spegne di poco sul fondo.

Nella ripresa la pioggia del primo tempo lascia spazio ad un clima più clemente. al 9’ Pascale esce con i tempi giusti al limite anticipando le punte pugliesi su una ripartenza. Al 13’ Salernitana pericolosa con Olivieri che dai 20 metri cerca di superare Prieto, attenta nell’occasione, leggermente fuori dai pali mentre il Lecce risponde sugli sviluppi di un calcio piazzato, al 22’, che Pascale blocca. Al 25’, invece, una bella azione sulla sinistra vede la girata di Buechel, dall’interno dell’area, spegnersi tra le braccia di Prieto.

Il Lecce si rivede al 38’ con D’Amico ma Pascale neutralizza il tiro senza troppi patemi mentre a 5’ dal termine Falivene incrocia troppo il suo destro che esce di un metro alla sinistra dei pali leccesi. Le granata terminano in avanti la sfida ma il parziale non cambia: finisce cosi 0-0.