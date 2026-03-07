Salernitana, protesta dei tifosi alla vigilia della gara col Latina: “Non meritate la nostra passione”

Clima di contestazione in casa Salernitana alla vigilia della delicata sfida contro il Latina, in programma domani allo stadio “Arechi” di Salerno alle ore 14.30.

Salernitana, scatta la protesta dei tifosi

Oggi pomeriggio alla rifinitura della squadra un gruppo numeroso di tifosi granata ha manifestato con cori e striscioni la propria delusione all’esterno del centro sportivo “Mary Rosy”. La protesta dei tifosi continuerà anche sugli spalti dell’Arechi, 295 i biglietti venduti e circa 800 accrediti emessi per la partita di domani contro il Latina, questi i dati della prevendita aggiornata a ieri.

Dagli uomini di Cosmi servirà un prestazione importante per riscattare quella deludente con la Casertana, dall’altra parte i granata troveranno un Latina in cerca di punti per allontanare la zona play out.