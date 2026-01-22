Salernitana Primavera, cresce il talento di Francesco Ferrarese: dal vivaio siciliano all’esordio con la Rapp. Lega Pro

Classe 2009, Francesco Ferrarese è uno dei giovani profili più interessanti del settore giovanile della Salernitana. Nato a Siracusa ma con origini di Agropoli, il giovane calciatore sta vivendo una stagione di forte crescita, confermandosi come uno dei punti di riferimento della formazione Primavera 2 granata.

In rampa di lancio

Il suo percorso calcistico inizia in Sicilia, dove muove i primi passi prima di attirare l’attenzione degli osservatori. Nel 2024 arriva il trasferimento alla Salernitana, scelta che segna una svolta importante nella sua carriera. Inserito inizialmente nelle formazioni Under 15 e Under 17 nazionali Ferrarese si distingue per le sue qualità con personalità e maturità tattica, guadagnandosi rapidamente la fiducia dello staff tecnico. In questa stagione il salto nella Primavera 2, dove mister Stendardo lo ha voluto stabilmente tra i titolari.

Rappresentativa Lega Pro

Le prestazioni offerte con la maglia granata non sono passate inosservate nemmeno a livello nazionale. A dicembre, infatti, Ferrarese è stato convocato nella Rappresentativa Lega Pro, un riconoscimento importante per un classe 2009.

All’esordio ha subito lasciato il segno, andando a segno contro l’Empoli Under 17 e dimostrando di poter competere ad alti livelli anche fuori dal contesto di club. Un giovane che porta con sé anche un legame speciale con il territorio cilentano e agropolese, pronto a continuare il suo percorso di crescita con la maglia della Salernitana e oltre.