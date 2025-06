Salernitana: futuro sospeso tra ricorsi e playout

Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato di esaminare la domanda cautelare presentata dalla Salernitana per la sospensione degli spareggi di Serie B. La discussione del ricorso è stata fissata con urgenza per venerdì 13 giugno. Questa decisione riapre la possibilità di un rinvio o di modifiche alle partite di playout, il cui destino è ancora incerto.

Collegio di Garanzia: respinto il precedente ricorso della Salernitana

Parallelamente, il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso precedentemente presentato dalla Salernitana contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza mirava all’annullamento o alla revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con cui la Lega Serie B aveva posticipato a data da destinarsi le gare di playout originariamente previste per il 19 e 26 maggio. Il ricorso della Salernitana impugnava in particolare il comunicato di rinvio delle partite programmate contro il Frosinone, firmato dal presidente di Lega Paolo Bedin, e giunto a sole 24 ore dalla partita d’andata.

Brescia si ritira: playout tra Sampdoria e Salernitana in attesa di ufficialità

Nel frattempo, la rinuncia del Brescia di Cellino a proseguire con la richiesta d’appello ha aperto la strada all’annuncio ufficiale da parte della Lega Serie B delle squadre designate a giocare i playout. Si attendeva per la giornata odierna l’ufficialità di Sampdoria e Salernitana come protagoniste degli spareggi, con date previste per il 15 e 20 giugno.

Allo stato attuale, il 15 e 20 giugno rimangono le date ufficiali per i playout, sebbene i nominativi di Sampdoria e Salernitana non siano ancora stati formalizzati. L’ipotesi di uno slittamento dello spareggio alle date 18-24 giugno è già stata ventilata, ma ogni decisione è subordinata a eventuali nuovi ricorsi.