Salernitana Femminile 1970: pari interno contro un ottimo Canicattì

Quindicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro il Canicattì: termina 2-2, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, la sfida contro il quintetto siculo. Il pareggio vede le granata salire a 29 punti, con il quintetto di capitan Lisanti e compagne ora terzo in classifica.

La sfida del sedicesimo turno del gruppo D di Serie B, il settimo del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali Strisciante, Giugliano, Ambrosino e Lisanti come elementi di movimento.



Salernitana Femminile 1970-Canicattì: la gara

In avvio per il Canicattì a provarci è Brusca mentre per la Salernitana sono Giugliano, Ambrosino e Strisciante a cercare i pali siculi.

Al 5′ Ambrosino si conquista un rigore che però Lisanti non trasforma, complice l’opposizione del portiere ospite Nobile. Il capitano si riscatta subito dopo, quando con un preciso diagonale trova il vantaggio. Il Canicattì cerca di reagire e con Barbasso, al 7′, colpisce il palo mentre Putano, al 9′, trova pronta Carbone.

Salernitana pericolosa al 10′ con Romano e Giugliano, che nel giro di pochi minuti ci prova per tre volte. Al quarto d’ora Lisanti vede la sua girata chiusa in corner mentre più precisa è Failla che al 16′ pareggia i conti in ripartenza. Le padrone di casa sfiorano il nuovo vantaggio con Fiengo mentre Romano non trova la porta prima della sirena.



La ripresa

In avvio di ripresa occasionissima per Lisanti e Rapuano. A segnare però è ancora il Canicattì che con Montante trova il sorpasso al 3′. La Salernitana ci riprova con Lisanti, Giugliano e Palumbo ed al 5′ Giugliano si procura il rigore che Fiengo non sbaglia per il 2-2. Il Canicattì si rivede con Brusca mentre sul settore opposto è Palumbo a mancare di poco il bersaglio grosso per due volte come capita a Giugliano al 9′. Al 12′, invece, le ospiti non trovano la porta con un piazzato di Brusca I minuti passano e Lisanti e Fiengo cercano la porta avversaria trovata, invece, da Barbasso che colpisce un legno al 16′. Nel finale opportunità per Brusca e Rapuano, che ci prova due volte. mentre Fiengo e Barbasso vedono respinte la rispettive conclusioni a pochi passi dalla linea. La Salernitana conclude con il portiere di movimento con Giugliano che angola troppo mentre Palumbo colpisce il palo al gong finale. Termina cosi 2-2.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Canicattì 2-2 (1-1 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ambrosino, Fiengo, Sakamoto, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Canicattì: Montante, D’Amico, Giardina, Putano, Barbaso, Brusca, Failla, Nobile, Messina, Cursiello. All: Giardina

Marcatrici: Pt 6′ Lisanti, 16′ Failla

St 3′ Montante, 6′ Fiengo (rig.)

Arbitri: Cagno-Barbato Cronometrista: Avagliano