Salernitana: domani al via la stagione, ma con la rosa a metà

I tesserati della Salernitana si riuniranno domani mattina-domenica 13 luglio- presso il “Mary Rosy” per partire verso Cascia (PG), dove prenderà il via la stagione 2025/2026.

Nella giornata di ieri, Faggiano ha chiuso ben cinque operazioni in entrata con le firme di Matino, Coppolaro, Villa, Varrone e Achik.

In giornata mister Raffaele potrebbe ricevere altri due regali, ma il completamento della rosa è ancora una chimera.

Un mercato in fermento

Il tempo stringe e la stagione è ormai alle porte, anzi è praticamente già iniziata, infatti la preparazione estiva è vitale per chi, come la Salernitana, deve ripartire da zero o quasi. L’obiettivo è quello di offrire a Raffaele la rosa completa, il prima possibile, in modo di evitare un allestimento raffazzonato, come quello dello scorso anno.

A tal proposito, la data cerchiata in rosso è quella del 20 luglio, quando i granata affronteranno il primo test stagionale contro il Cittareale Alto Lazio, club di 1ª categoria. Dovrebbe essere poco più di una sgranchita, però Raffaele ci tiene a cercare l’amalgama giusta fin dalle prime battute.

Nonostante i buoni propositi, il gruppo che partirà per Cascia è incompleto, non si arriva al 70-80% della rosa.

Tantoché, lo stesso Faggiano ha sentito il bisogno di giustificarsi: “So di aver sbagliato a promettere una rosa pronta in partenza, ma il mercato non lo gestisco da solo”-ha affermato il ds, che ha proseguito chiedendo ancora una volta supporto ai tifosi- “Senza i tifosi non andiamo da nessuna parte!”.

E come al solito i tifosi granata risponderanno presente, anche all’appello di una squadra con una rosa a metà.

Ma, dopo due retrocessioni, si guarda alle mosse societarie con grande preoccupazione, piuttosto che con voglia di sognare rivincite.