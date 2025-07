Salernitana, colpo a centrocampo: arriva De Boer

La Salernitana annuncia l’acquisto di Kees De Boer. L’ex Ternana si è legato alla causa granata fino al giugno 2027 con opzione di rinnovo automatica, legata al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

Il profilo di De Boer

De Boer è classe 2000, cresciuto nelle prestigiose giovanili dell’Ajax, quelle che hanno formato i talenti più fulgidi del calcio “orange”. Tuttavia, Kees non ha mai esordito nelle fila dei lancieri, trasferendosi prima in Inghilterra allo Swansea, per poi tornare in patria per tre stagioni.

Successivamente, è approdato in Italia alla Ternana, distinguendosi sia in B che in C con 62 presenze e 2 goal. De Boer offrirà a Faggiano duttilità e quantità, ma soprattutto quella qualità verticale che quest’anno è mancata.

Un centrocampista “corteggiato”

De Boer ha voluto fortemente Salerno, arrivando a respingere proposte concrete dalla Serie B. Forte è stato l’interesse del Pescara, come confermato dalle dichiarazioni stizzite del presidente dei delfini, Daniele Sebastiani, che lo avrebbe voluto in bianco-azzurro: “Avevo fatto a De Boer un’offerta vantaggiosa e importante, ma ha preferito andare a Salerno. Ha scelto la Serie C alla Serie B, quindi debbo dedurre che De Boer è un calciatore da Serie C”.