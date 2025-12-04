Salento, ufficio postale chiuso: dal 9 dicembre operativo un container mobile

Arriva una soluzione concreta per i cittadini del comune di Salento alle prese con i disagi derivanti dalla chiusura dell’ufficio postale. Poste Italiane ha infatti reso noto di aver inoltrato, nella giornata del 3 dicembre, una PEC all’indirizzo del Sindaco per ufficializzare l’attivazione di una struttura provvisoria.

A partire dal 9 dicembre, sarà operativo un container posizionato nelle immediate vicinanze della sede originaria dell’ufficio postale. Questa misura d’emergenza è stata adottata per garantire la continuità del servizio pubblico e limitare i disservizi alla popolazione, in attesa che vengano effettuati i necessari lavori di ripristino sullo stabile dichiarato inagibile.

I motivi della chiusura e la sicurezza

La necessità di trovare un’alternativa logistica scaturisce dalla recente ordinanza emanata dal sindaco di Salento, Michele Santoro. Il primo cittadino, nelle scorse settimane, si è visto costretto a disporre la chiusura immediata del fabbricato situato tra Piazza Rosario Rizzo e Via Roma.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche tecniche effettuate dai Vigili del Fuoco e dall’Ufficio Tecnico comunale, che hanno evidenziato la presenza di “gravi pericoli per l’incolumità pubblica e privata”. La decisione si è resa indispensabile per consentire l’avvio urgente delle operazioni di verifica strutturale e di messa in sicurezza dell’intera area, che ospita anche i locali dell’ufficio postale.

Le misure tampone attivate dal comune

Nel periodo intercorso tra la chiusura dell’edificio e l’attivazione del container mobile, l’amministrazione comunale si è attivata per ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza. L’Ente, infatti, aveva messo a disposizione un autobus navetta per permettere agli utenti di raggiungere l’ufficio postale alternativo situato nella frazione di Fasana, garantendo così il disbrigo delle operazioni essenziali anche durante la fase più critica dell’emergenza.