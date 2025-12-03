Salento, chiusura temporanea delle Poste: il Comune attiva una navetta per il ritiro delle pensioni

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Santoro lancia un servizio di trasporto gratuito verso la frazione Fasana per tutelare le fasce più fragili della popolazione durante i lavori.

Un intervento contro i disagi

A seguito della chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Salento, l’amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente per limitare i disagi ai cittadini. La priorità è stata data alle fasce più deboli della popolazione, in particolare alle persone anziane che, prive di mezzi propri, avrebbero riscontrato notevoli difficoltà nello spostarsi autonomamente verso gli sportelli alternativi.

Per ovviare a questa problematica, il Comune ha istituito un servizio di navetta dedicato, pensato specificamente per garantire il ritiro delle pensioni.

Orari e dettagli del servizio

La navetta partirà da piazza R. Rizzo alle ore 08:00, con destinazione l’Ufficio Postale della frazione Fasana.

Il trasporto prevede non solo l’andata, ma anche il ritorno al capoluogo una volta espletate le operazioni allo sportello. L’amministrazione ha specificato che il mezzo sarà disponibile nel giorno stabilito per il pagamento delle pensioni agli aventi diritto, rappresentando un sostegno concreto ai concittadini per tutto il periodo in cui l’ufficio locale rimarrà inaccessibile a causa dei lavori.

L’impegno per la riapertura

Oltre alla gestione dell’emergenza immediata, il sindaco Michele Santoro ha voluto rassicurare la cittadinanza sul futuro del servizio postale in paese. Nell’avviso pubblico diramato il 27 novembre, si legge che l’amministrazione comunale è in costante contatto con la Direzione delle Poste. L’obiettivo è quello di risolvere le criticità nel minor tempo possibile e giungere a una rapida riapertura dell’Ufficio Postale di Salento, ripristinando così la piena operatività dei servizi nel centro cittadino.