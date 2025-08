Salento: chiesta l’installazione di uno sportello ATM Postamat

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Michele Santoro, ha richiesto a Poste Italiane, l’installazione di uno sportello automatico ATM Postamat Cash-in sul territorio comunale.

Le finalità

L’obiettivo è quello di garantire un più agevole accesso a tutti i servizi che lo sportello fornisce (quali ad esempio il prelievo o il versamento di denaro contante, ricariche telefoniche, pagamento di bollettini) soprattutto in considerazione del fatto che I ‘Ufficio postale è aperto a Salento solo tre giorni a settimana.

“L’assenza del suddetto sportello automatico – fanno sapere da palazzo di città -comporta un disagio per i cittadini, non solo per quanto riguarda le operazioni di prelievo di denaro contante ma anche per tutte le operazioni che tale sportello permette di svolgere”.

Un nuovo servizio per la comunità

Lo Sportello ATM rappresenta un punto di accesso ai servizi offerti da Poste Italiane, fruibile per gli utenti tutti i giorni 24 ore su 24; esso consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.