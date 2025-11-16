Salento: Comune punta a fondi per realizzare una nuova area sportiva

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Michele Santoro, punta alla realizzazione di una nuova area sportiva in loc. Pellettieri. La Giunta comunale ha approvato il relativo progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di € 628.435,25 .

I fondi

L’intervento sarebbe finanziato nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Sport e Inclusione” del Pnrr, iniziativa a livello europeo che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

L’Ente ha pertanto partecipato all’avviso pubblico rivolto ai Comuni per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane e all’inclusione sociale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione.

Possono partecipare esclusivamente i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti titolari del diritto di piena proprietà esclusiva dell’area sulla quale si intende realizzare la nuova costruzione.