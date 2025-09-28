Quasi un milione di euro a Casal Velino per un impianto sportivo inclusivo

Il progetto include l'installazione di un ascensore e nuovi spogliatoi per abbattere le barriere architettoniche e promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport.

A cura di Maria Vittoria Delli Priscoli
Municipio Casal Velino

Il Comune di Casal Velino ha dato il via libera a un ambizioso progetto di riqualificazione urbana e sociale, approvando il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l’adeguamento dell’impianto sportivo a Largo De Bellis, nella frazione di Acquavella. L’intervento, dal valore complessivo di 998.357,20 euro, sarebbe interamente finanziato nell’ambito dell’Investimento 3.1 del PNRR, “Sport e Inclusione Sociale”, un’iniziativa a livello europeo volta a promuovere lo sport come strumento di recupero delle aree urbane degradate e di coesione sociale.

Impianto sportivo inclusivo, il progetto

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, evidenzia la necessità di rendere l’impianto pienamente accessibile, dato che l’attuale configurazione presenta un dislivello di ben 7,50 metri tra il campo da gioco e la strada, rendendo di fatto impossibile l’accesso alle persone con disabilità.

Il progetto prevede una serie di opere chiave per superare questa barriera, tra cui l’installazione di un ascensore e una piattaforma elevatrice. Oltre a ciò, verranno realizzati nuovi spogliatoi moderni a servizio del campo di calcio a cinque. L’amministrazione comunale si impegna così a dotare la comunità di una struttura non solo funzionale per le attività sportive, ma anche accessibile e sicura per tutti, contribuendo a fare dello sport un vero veicolo di inclusione.

