Sport e inclusione, presentata la Gelbison Special

Presentata questa mattina, nell’aula consiliare del comune di Vallo della Lucania, la Gelbison Special, una nuova squadra che disputerà un campionato di Calcio Paralimpico e Sperimentale nel quale parteciperanno atleti affetti da diverse forme di disabilità intellettivo-relazionali-cognitive e psichiche.

Un progetto di gruppo che ha visto la partecipazione di tante realtà territoriali. Presenti alla conferenza stampa oltre ai rappresentanti della Gelbison, la squadra femminile rossoblù , il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone, il Presidente della LND Campania Carmine Zigarelli, la Vice Presidente Vicario Giuliana Tambaro, il Vice Presidente della BCC Aquara Antonio Marino e i medici dell Asl Salerno, Luigi Leuzi, Responsabile Centro Salute Mentale ASL di Vallo della Lucania, Marilina Aloia, Direttore Distretto Sanitario 70, il Dott. Gaetano Pino e Maurizio De Luca, Responsabile riabilitazione Distretto Sanitario 70.

La Gelbison Special, sarà la prima squadra “Special” dell’intero comprensorio, in Campania se ne contano più di 14. Rappresenta un importante occasione di socializzazione e di aggregazione per tanti ragazzi, oltre che di aiuto per la loro salute.